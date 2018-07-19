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Судьба Каталонии 32 минуты назад
19 июля 201815:33
Испания не хочет, чтобы Пучдемона экстрадировали за растрату
Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, передает ТАСС. Решение связано с несогласием суда с выдачей политика только по обвинению в растрате госсредств.
Национальный же ордер остается в силе – если Пучдемон окажется на территории Испании, его задержат.
12 июля суд в Германии разрешил выдать Пучдемона Испании по обвинению в растрате, но отказался разрешать экстрадицию каталонского политика по статье о подстрекательстве к бунту.
Пучдемона задержали 25 марта, когда он следовал из Финляндии в Бельгию, в настоящее время он находится в ФРГ – суд выпустил его под залог в 75 тысяч евро.
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