Испания не хочет, чтобы Пучдемона экстрадировали за растрату

Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, передает ТАСС. Решение связано с несогласием суда с выдачей политика только по обвинению в растрате госсредств.

Национальный же ордер остается в силе – если Пучдемон окажется на территории Испании, его задержат.

12 июля суд в Германии разрешил выдать Пучдемона Испании по обвинению в растрате, но отказался разрешать экстрадицию каталонского политика по статье о подстрекательстве к бунту.

Пучдемона задержали 25 марта, когда он следовал из Финляндии в Бельгию, в настоящее время он находится в ФРГ – суд выпустил его под залог в 75 тысяч евро.