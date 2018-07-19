Концертный зал и парк "Зарядье" получили премию MUF-18

В рамках Московского урбанистического форума (MUF-18) состоялось вручение премии Community Awards проектам и организациям, повлиявшим на развитие городской жизни. Среди награжденных – новый концертный зал "Зарядье" и одноименный парк.

В павильоне "Медиацентра" заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин поздравил с премией генерального директора парка "Зарядье" Павла Трехлеба и генерального директора зала "Зарядье" Ольгу Жукову.

"Это был непростой проект – реализовать парк в центре города. – Отметил заместитель мэра. – Еще более сложной задачей было наполнить парк жизнью, содержанием. Сделать все возможное, чтобы людям здесь нравилось. Я считаю, что парк удался благодаря работе команды, которую возглавляет Павел Трехлеб. Первые дни работы концертного зала также удались благодаря Ольге Жуковой и работе ее команды. Мы вручаем одну специальную премию парку и залу, и главное пожелание – чтобы тепло, энергия и душа была и в парке, и в концертном зале. Это главная задача".

Номинантов премии отбирал экспертный совет, а победителей определили жители Москвы, голосовавшие за понравившиеся проекты на сайте mos.ru.

В экспертное жюри премии вошли вице-президент, директор по развитию городской среды фонда "Сколково", заведующая кафедрой территориального развития имени Глазычева Школы дизайна ИОН РАНХиГС Елена Зеленцова, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, экс-директор Парка Горького Ольга Захарова, основатель Центра развития массового спорта "Здоровые города" Артем Герасименко и другие.

Официальное открытие концертного зала "Зарядье" запланировано на День города, 8 сентября.