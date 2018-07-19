Бронзовый призер Олимпиады фигурист Тен скончался от ножевого ранения

25-летний казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи, скончался от ножевого ранения. Спортсмен был госпитализирован, однако его не удалось спасти. Фигурист умер на операционном столе.

"К сожалению, Денис Тен скончался, потеряли человека​​​. Врачи сделали все, что могли, максимально. Подробности будут озвучены во время брифинга на месте", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Казахстана.

Спортсмен был доставлен в больницу Алма-Аты в критическом состоянии. Он потерял 3 литра крови. Удалось выяснить, что Тен увидел двух людей, которые пытались снять зеркала с его автомашины. В ходе потасовки фигурист был ранен ножом в бедро.

Помимо олимпийской бронзовой награды в коллекции Дениса Тена были серебро чемпионата мира 2013 года и бронза мирового первенства-2015.