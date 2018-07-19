Российские ракеты выведут на орбиту десятки спутников, которые обеспечат доступом в Интернет весь мир

Двадцать одна российская ракета-носитель "Союз-СТ" выведет на орбиту спутники связи компании OneWeb, которые должны обеспечить весь мир широкополосным доступом в Интернет. Как стало известно агентству "Интерфакс" из собственного источника, 10 запусков запланированы с космодромов "Куру", что в Французской Гвиане, и "Восточного". Еще 11 – со стартовой площадки "Байконур".

Контракт между Россией и OneWeb был подписан в 2015 году. Договор должен был полностью выполнен к 2019 году.

Напомним, похожий проект реализует и компания SpaceX. Первый спутник американские разработчики собираются отправить на орбиту в следующем году. А к 2024 году их количество должно превысить 4 тысячи. А всего SpaceX планирует запустить 12 тысяч аппаратов.