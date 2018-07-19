Варчука лишили генеральского звания и приговорили к 6 годам колонии

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ Вячеслава Варчука, признав его виновным в получении взятки.

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме прочего, решением судьи Варчук был лишен звания генерала.

Тем самым, служители Фемиды снизили требования государственного обвинения, просившие для подсудимого 12 лет колонии строгого режима и 200 миллионов рублей штрафа.

Ранее Варчук руководил финансовым управлением ВВ МВД и по данным следствия, в период с 2015 по 2016 год он вместе со своим заместителем Александром Костиным получил взятку в размере 10 миллионов рублей — за содействие в выделении дополнительных финансовых средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 миллионов рублей.

В 2017 году Костина осудили на 4 года условно. Варчук вначале раскаялся, признал вину и предложил сделку. Но следствие договариваться с взяточником отказалось. Тогда генерал начал все отрицать.

До прихода в МВД Варчук служил на различных должностях в министерстве обороны РФ. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. 12 января 2010 года указом президента РФ он был назначен заместителем главнокомандующего Внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе — начальником финансового управления ВВ МВД.