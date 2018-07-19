Четыре дня без воды: ситуацией в Североуральске занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку обеспечения водой жителей города Североуральска в Свердловской области, передает ТАСС. С 16 июля город остается практически без питьевой воды.

В 12 километрах от города на реке Калья образовался провал русла диаметром 10 метров, из-за чего речная вода попала в водозабор. В итоге вода может использоваться для хозяйственных нужд, но пить ее нельзя – не соответствует санитарным нормам.

В четверг в Североуральске выдали 2,4 тысячи пятилитровых бутылок питьевой воды, расход – одна бутылка на руки. На городской площади организована выдача разливной воды без ограничения количества литров.

Свою оценку произошедшему дадут и следователи – СК оценит, насколько своевременно и достаточно должностные чиновники приняли меры, чтобы предупредить происшествие.

Между тем, Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг воды в Североуральске. Результаты лабораторных исследований показали, что цветность превышена в 1,2 раза, мутность – в 6 раз. Местному Минздраву поручили обеспечить вакцинацию против гепатита А и ротавирусной инфекции.