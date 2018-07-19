Минобороны России показало еще одну новую ракету

На кадрах испытаний гиперзвукового комплекса "Кинжал", опубликованных сегодня российским Министерством обороны, замечена еще одна новейшая ракета – Х-32. Она была закреплена на фюзеляже дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

Как рассказал агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, Х-32 – это ракета класса "воздух-поверхность", предназначенная для уничтожения как наземных объектов, так и кораблей. Информации о ней пока немного. По неподтвержденным данным, дальность полета составляет около 1 тысячи километров, скорость – сверхзвуковая.

Ту-22М3 – это основной дальний бомбардировщик ВКС России. Эта боевая машина способна разгоняться до 2300 километров в час, а топлива ей хватает на 5500 километров полета. Самолет может взять на борт три управляемых ракеты класса "воздух-земля" или 25 тонн авиабомб разных типов.