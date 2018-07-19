Ложь про "Лабораторию Касперского" голландским СМИ подбросили политики

"Лаборатория Касперского" выиграла cуд против голландской газеты De Telegraaf. Причиной разбирательства стала статья о взломе регионального офиса "Касперского". Журналисты написали, что якобы обнаружили доказательства связи голландского политика с правительством России. Однако по факту материал сделали на словах одного лишь кибер-специалиста.

Решение суда Амстердама – не в пользу крупнейшей голландской газеты. Опровержение, как того требует постановление, уже на главной странице De Telegraaf.

"Это прецедент. Западная печать каждый день публикует вздорные обвинения и домыслы по отношению к Россию в целом и к роскомпаниям в частности. Показано, что есть механизм, который позволяет западную печать хотя бы изредка, но приструнить", — отметил Армен Гаспарян, журналист, публицист.

3 февраля газета De Telegraaf сообщила о взломе регионального офиса "Лаборатории Касперского". И написала, что якобы обнаружены доказательства связи голландского политика с правительством России. Вся информация – исключительно со слов кибер-специалиста Риан ван Ряйброк. На обложке De Telegraaf она появляется почему-то совсем не в рабочем виде. Статьи из голландской газеты цитируют и перепечатывают все мировые СМИ.

"Мы сначала запустили внутреннее расследование. И выяснили, что никто ничего не взламывал. А то, что мы занимались противоправными действиями и передавали информацию – это ложь и неправда. Мы обратились к экспертам и сказали: смотрите – вы или врете, что вы нас взломали, или врете, что вообще всё произошло", — говорит Антон Шингарёв, вице-президент "Лаборатории Касперского" по связям с государственными органами.

И дальше расследование пошло не по голландскому сценарию. Главный герой истории кибер-специалист Ван Райбрук под присягой признается, что никакой сервер она не взламывала, голландские журналисты всю историю выдумали, а цитаты в статье – сочинили сами! И в качестве доказательства девушка записывает свой разговор с экс-министром Виллемом Вермендом.

Риан Ван Райбрук: "Почему они запустили эту ложь про Касперского?"

Виллем Верменд: "Да, они делают это, это правда, они должны рассказать захватывающую историю".

Риан Ван Райбрук: "Как они получают эту информацию, ведь у меня нет ничего о Касперском?"

Виллем Верменд: "Сведения о Касперском исходят из Палаты, они звонили в Палату".

"Она эту запись нотариально заверила, и это было одно из главных доказательств, что вся история – это полностью сфабрикованная ложь и неправда", — рассказал Шингарёв.

Получается, журналисты не ошиблись, но недосмотрели. Крупнейшая голландская газета получила данные из Палаты представителей Нидерландов и домыслы политиков представила как интервью с кибер-специалистом. Исполнителей уже нашли. Но кто заказчики этой газетной сенсации?

"Там есть некие намеки на то, кто это. Намек на палаты парламента, на других политиков, но нужно будет дальше расследовать, посмотрим, как нам быть", — отметил Шингарёв.

Более того, несколько месяцев назад правительство Нидерландов запретило госструктурам и подрядчикам использовать неодобренные и антивирусные программы. Аналогичные правила уже действуют в США.

"Мы видим травлю "Лаборатории Касперского". И связано это с тем, что они могут предоставить продукт, который не под контролем АНБ, у которого нет так называемых задних дверей, которые можно использовать для слежки за гражданами", — убежден Григорий Красовский.

Впрочем, у частных пользователей по-прежнему есть выбор. И, как показывает опыт, за свою репутацию российские компании вполне эффективно могут бороться в международных судах. Ранее Financial Times уже пришлось извиняться перед российским Фондом прямых инвестиций – также за публикацию непроверенной информации.