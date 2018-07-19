Заснувший водитель устроил под Воронежем смертельное ДТП

Под Воронежем в Раменском районе сегодня, 19 июля, произошла авария. По свидетельствам очевидцев, водитель "Лады Гранты" заснул, врезался в барьерное ограждение, а затем столкнулся с двумя грузовиками.

Легковая машина в результате аварии превратилась в груду металла, а девушка, находившаяся в ее салоне, погибла на месте. Еще двое мужчин из "Гранты" — водитель и его спутник — получили тяжелые травмы: сейчас они находятся в реанимации, где за их жизни борются врачи.

Водители грузовиков практически не пострадали.