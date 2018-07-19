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19 июля 201817:02

Цистерна с кислотой получила пробоину на МКАД

Сергей Мальгавко/ТАСС

На МКАД цистерна, перевозившая кислоту, получила повреждения. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ее загерметизировали, передает ТАСС.

ЧП произошло на 88-м километре кольцевой автодороги. "КамАЗ", перевозивший кислоту, получил пробоину. Спасатели установили в цистерне временную заглушку.

Источник в экстренных службах города сообщил агентству, что в цистерне находилась азотная кислота, подлежащая утилизации.

Для населения опасности нет. В районе происшествия образовалась 10-километровая пробка.

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