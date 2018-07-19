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Обнаружение и лечение различных форм рака 25 минут назад
Своевременно: новый анализ крови обнаружит опасный рак кожи на ранней стадии
Недавно разработанный анализ крови способен выявить меланому на ранних стадиях, точность теста – более 80 процентов.
Новый анализ под названием MelDX может спасти жизни тысячи людей, уверены австралийские учёные из Университета Эдит Коуэн, которые и разработали этот тест. Они называют его "первым подобным в мире".
По словам разработчиков, этот анализ крови призван облегчить выявление рака кожи, прежде чем он станет смертельно опасным.
Напомним, что меланома является одной из самых опасных форм рака кожи. Как правило, у людей, склонных к этому заболеванию, имеется множество родимых пятен неправильной формы, и найти среди них злокачественные образования не так просто. (Хотя общие правила, подчиняющиеся мнемоническому правилу ABCDE, есть, и их должен знать любой человек.)
Риск развития меланомы определяется несколькими факторами, среди которых длительность пребывания на солнце, тип кожи и семейная история. Ежегодно в одной только Великобритании меланому диагностируют у 12 тысяч человек. Примерно у одного из 20 человек с меланомой есть семейная история этого заболевания.
Есть и хорошие новости: если "поймать" меланому на раннем этапе её развития, то выживаемость пациента увеличивается до 95 процентов. По этой причине учёные всего мира работают над способами ранней диагностики рака кожи (и не только).
На сегодняшний день медики полагаются на обследование кожи и биопсию, дабы выявить меланому. Исследователи говорят, что новый анализ крови может дать более точный результат.
"В то время как практикующие врачи проделывают фантастическую работу с доступными инструментами, полагаться лишь на биопсию сложно", — говорит исследователь рака Паулина Ценкер (Pauline Zaenker). Кроме того, биопсия является инвазивной дорогостоящей процедурой.
Новый анализ крови MelDX работает за счёт обнаружения аутоантител, которые организм производит стоит только меланоме начать развиваться. Собственно, эти антитела призваны для борьбы с опасным недугом.
Специалисты проанализировали 1627 различных типов аутоантител, а затем сузили их до сочетания из 10 аутоантител, которые, как оказалось, указывают на наличие меланомы в организме.
После они взяли кровь у 104 человек с меланомой и 105 здоровых людей. Выяснилось, что MelDX способен обнаруживать меланому с точностью в 81,5 процента.
Так, тест смог "поймать" рак у 79 процентов пациентов с меланомой, а процент ложных распознаваний составил 16 процентов у здоровых людей.
Авторы работы говорят, что пока это не идеальный результат, но это даёт отправную точку для разработок более совершенных тестов. Следующий шаг – проведение клинических испытаний, чтобы улучшить точность теста до 90 процентов.
"Мы считаем, что на это уйдёт порядка трёх лет. Если испытания окажутся успешными, мы надеемся, что вскоре сможем подготовить тест для использования", — говорит профессор Мел Зиман (Mel Ziman). Авторы работы надеются, что это произойдёт в течение пяти лет.
Он отмечает, что конечная цель работы состоит в том, чтобы этот анализ крови использовался, например, для регулярного осмотра людей, у которых есть больший риск развития рака кожи. Кроме того, он может ускорить диагностику опасного заболевания.
Более подробная информация представлена в статье, которая была опубликована в научном издании Oncotarget.
Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали, что изменённый вирус герпеса помог вылечить рак кожи.
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