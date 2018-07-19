Дрыманова подозревают в получении взятки в 200 тысяч евро

Бывшему руководителю главного следственного управление СКР по Москве Александру Дрыманову вменяют получение взятки в размере 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец).

Об этом ТАСС рассказал источник в следственных органах.

23 января в Мосгорсуде на заседании по уголовному делу главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко государственный обвинитель Борис Локтионов заявил суду, что в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Дрыманов, который проходил тогда свидетелем.

6 марта против него дал показания заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров. Он рассказал, что дал своему начальнику взятку в размере около 10 тысяч евро. Дрыманов это отрицал.

В начале июня он написал рапорт об отпуске с последующим увольнением. 17 июля Дрыманов был арестован Лефортовским судом Москвы на два месяца.

Источники некоторых СМИ считают, что задержание 50-летнего генерала связано с делом о коррупции в отношении бывших его сотрудников: первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности Михаила Максименко и замначальника того же управления Александра Ламонова.

Они обвиняются в том, что за взятку в полмиллиона долларов попытались освободить криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец). Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, а расследование в отношении его коллег – продолжается.