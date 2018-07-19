Экс-тренер убитого фигуриста Тена: Денис был гениален и талантлив

Елена Буянова, ранее тренировавшая казахстанского фигуриста Дениса Тена, скорбит о гибели бронзового призера Олимпийских игр. Она заявила, что ее бывший подопечный был редчайшим талантом. Ранее спортсмен был убит в возрасте 25 лет.

"Денис – потрясающий талант не только в спорте, но и в жизни, — приводит слова Буяновой РИА Новости. – Такие, как он рождаются единицами. Он был очень разносторонним человеком. Его гибель – ужасное горе".

"Денис был гениален. У него с детства были звездные задатки. Мы всегда очень хотели, чтобы мир увидел такого мальчика из Казахстана. Ему предлагали выступать за Россию, но я настояла на том, чтобы он катался за свою историческую родину. В итоге он завоевал медаль в Сочи, что стало плодом его труда. Я не могу поверить в это"…

Напомним, что Денис Тен умер в результате ножевого ранения в Алма-Ате.