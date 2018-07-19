Российских дипломатов пустили к Марии Бутиной

Представителей российской дипломатической миссии, наконец, пустили к Марии Бутиной. Сейчас они находятся в здании изолятора в Вашингтоне, где содержат россиянку, сообщает агентство РАИ Новости.

Кроме того, сегодня американские СМИ рассказали о мужчине, которого считают "бойфрендом" Марии Бутиной. Речь идет о активисте Республиканской партии США Поле Эриксоне. Широкую известность он получил в 1993 году, когда стал пресс-секретарем порноактера Джона Боббита. Эриксон помогал звезде фильмов для взрослых организовывать тур под названием "Любовь ранит". Дело в том, что Боббит избивал свою жену и она отрезала ему половые органы, которые врачам удалось пришить обратно. Во время тура порноактер продавал футболки и кухонные ножи со своими автографами.

Напомним, 29-летнюю гражданку России Марию Бутину арестовали 16 июля в Вашингтоне. Девушку обвиняют в шпионаже. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.