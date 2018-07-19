В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

В центре Харькова – города, где родилась Людмила Гурченко, 19 июля открыли памятник актрисе. Идея его создания принадлежит мэру города Геннадию Кернесу. На тожественную церемонию пришли городские власти, поклонники творчества актрисы, ее друзья и близкие.

Над монументом работали ведущие харьковские скульпторы и архитекторы, а автором стал Катиб Мамедов, который ранее, в частности, уже украсил город фигурами героев произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова — Эллочки Людоедки и Кисы Воробьянинова, сообщает ТАСС.

Сам Мамедов признавался, что более 20 лет мечтал увековечить образ великой актрисы.

Памятник представляет собой композицию высотой около 7,5 метра. На постаменте изображены 15 персонажей из шести кинолент с участием Гурченко, в том числе Леночка Крылова из фильма "Карнавальная ночь", Раиса Захаровна из фильма "Любовь и голуби" и другие персонажи в ее исполнении.

Над ними возвышается фигура самой актрисы в элегантном платье и шляпе с широкими полями.

Власти города обустроили и сквер, на территории которого установлен памятник: были обновлены дорожки и газоны, поставлены новые лавки и фонари с подсветкой, а для обеспечения безопасности также была установлена система видеонаблюдения.

Был на церемонии открытия памятника и супруг актрисы — режиссер Сергей Сенин. Он сказал, что сегодня у многих сбылась мечта – у автора памятника, который хотел его сделать, и, наверное, у самой актрисы, пишет местный новостной портал.

Людмила Марковна Гурченко родилась в Харькове 12 ноября 1935 года. В 1943 году она пошла в школу № 6 (в настоящее время — Мариинская гимназия), которая находилась во дворе дома, где она тогда жила. Осенью 1944-го она поступила в музыкальную школу имени Бетховена, а в 1953 году, после ее окончания, уехала в Москву, где поступила во ВГИК.

В Харькове есть переулок, который носит имя актрисы. Кроме того, на доме, где Людмила Гурченко жила во время немецкой оккупации, харьковские художники нарисовали ее портрет.