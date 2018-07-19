Британские студенты стерли стихотворение Киплинга, посчитав его расистским

Стихотворение Редьярда Киплинга "Если" больше не украшает стены Холла лидеров Манчестерского университета. Студенты посчитали это произведение абсолютно неприемлемым, оно якобы имеет расистские мотивы. Тем более что здание теперь носит имя борца за права чернокожих Стива Бико. Следовательно, и написаны на нем должны быть стихи также чернокожей американской поэтессы Майи Энджелоу, сообщает агентство ТАСС.

Одновременно с этим британские журналисты публикуют мнение профессора литературы Кентского университета Яна Монтефьеро. Он уверен: студенты воспринимают творчество Киплинга слишком поверхностно и прямолинейно. Вместе с тем профессор признает, что некоторые произведения английского писателя и поэта все-таки не соответствуют современным взглядам.