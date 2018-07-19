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19 июля 201820:32 Александр Балицкий

Депутаты одобрили базовые установки законопроекта о пенсионных изменениях

Госдума рассмотрела сразу несколько принципиально важных законов. Во втором чтении принят президентский антикоррупционный законопроект, который вводит контроль за соответствием расходов бывших чиновников их доходам, полученным во время работы в госструктурах. Также упрощается порядок привлечение госслужащих к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения. Второе чтение прошли и поправки о новом порядке начисления имущественного налога — они призваны сократить увеличившиеся в последнее время выплаты граждан. И сегодня же нижняя палата приступила к обсуждению поправок в пенсионное законодательство.

Плотная повестка — почти 60 вопросов: от антикоррупционных поправок до имущественных налоговых вычетов, но важнейший, конечно же, — изменения пенсионной системы. Чтобы обсудить законопроект в первом чтении, у депутатов ушло больше трех часов, даже от перерыва отказались. Ведь главное, на что изменения рассчитаны, — существенное повышения уровня жизни пенсионеров. Вот только другого способа, кроме как плавно повысить пенсионный возраст, в правительстве говорят, нет. Большинство депутатов согласились. Еще в кулуарах приводили аргументы.

Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ констатирует: "Увеличилась продолжительность жизни! Увеличилась реальное время, когда люди продолжают свою трудовую деятельность. У нас появился целый пласт работающих пенсионеров. Но так же справедливо и другое: то, что те, кто реально утратил трудоспособность в силу возраста, получают маленькую пенсию, потому что фонд пенсионный делится между ними и десятками миллионов людей, которые свою трудоспособность не утратили. Поэтому то, что предложило сегодня правительство, — это, по сути дела, сохранение пенсионной системы в нашей стране".

Министр труда Топилин весь день приводил расчеты: что сегодня на одного пенсионера — почти двое работающих, а значит, нагрузка на Пенсионный фонд колоссальная, и что если ничего не менять, денег хватит, чтобы сохранять лишь нынешний скромный размер пенсий. Но ведь задача — рост выше инфляции. И предложение кабинета министров как раз это и обеспечит.

"Законопроект позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем, на тысячу рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тысяч рублей в год, — отмечает Максим Топилин. — И это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в 2 раза выше инфляции. Такого на было никогда в истории Российской Федерации".

Нынешних пенсионеров изменение пенсионной планки (65 лет — для мужчин, и 63 года — для женщин) не затронет. Для тех, кто еще трудится, все пройдет постепенно. Для мужчин — в течение 10 лет, для женщин — 16. Пенсионная система, говорят депутаты, требует деликатной настройки.

"Мы должны думать и о тех еще, кто сегодня заканчивает школу, и поэтому пенсионная система должна выстраиваться не на 10-15 лет, она должна выстраиваться минимум на 50 лет, потому что тот, кто сегодня заканчивает школу, должен знать и должен думать, куда пойти учиться, как он будет работать, какую пенсию он получит, когда он перестанет работать", — говорит председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, фракция "Единая Россия" Андрей Макаров.

Чтобы приступить к первому чтению, заключения направили все думские комитеты. Свое слово сказали и регионы. Из 79 — в Думу поступили положительные отзывы. Но сегодня министр Топилин все обсуждение продолжал отвечать на вопросы. У каждой фракции их было много.

"В чем ошибка? Вы нам говорите: "У нас солидарная ответственность! Вот нынешнее поколение должно содержать пенсионеров старшего поколения". А давайте дадим свободу! Сам пенсионер решает! – предлагает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский. — У нас миллионы самозанятых, но ничего не платят. Ни налоги, ни в Пенсионный фонд. Так давайте легализуем!".

Что будет с рынком труда, безработицей? И предлагали варианты. Один из них – от лидера КПРФ Геннадия Зюганова: "Когда вы говорите "доверие"- надо понимать, что доверие формируется за счет конкретных шагов и действий. Такого рода законы надо вносить, сопровождая всей серией других льгот-поддержек".

"Расчет пенсий должен быть простым, — отмечает в свою очередь руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов. — И мы внесли соответствующий закон о пенсионном обеспечении. Пенсия должна зависеть только от трех параметров. Стаж (чем больше человек работает, тем больше пенсия), заработок и, конечно, условия труда".

Впрочем, в предлагаемом правительством варианте льготные категории тех, кто выходит на пенсию досрочно, как раз остаются. А вот останутся ли деньги? Об этом снова спросили министра. "На индексацию пенсии пойдут все средства, которые мы получаем от повышения параметров пенсионной системы, повышение возраста, — ответил он. — За шесть лет это три триллиона рублей, это колоссальная сумма. Мы именно делаем это движение, чтобы все средства пошли для повышения благосостояния нынешних пенсионеров".

Эти шаги, говорят и в Думе, и в правительстве, должны быть комплексными: улучшение системы здравоохранения, переквалификация и переобучение кадров, региональная поддержка. Уже после голосования спикер Володин делает важное уточнение: "Вчера комитет принял решение о продлении срока обсуждения, предоставления поправок с 18 августа по 24 сентября".

Ну а сразу после этого парламентарии ратифицировали конвенцию Международной организации по охране труда о минимальных нормах социального обеспечения. Пенсионного — она касается напрямую. По ней размер пенсий в перспективе должен достигать 40 процентов зарплаты.

Принятие законопроекта о пенсионных изменениях в первом чтении означает, что депутаты одобрили его базовые установки и концепцию, а вот содержательную часть обсудят уже во втором чтении, с учетом предложенных доработок, уточнений и поправок. Для того и взяли дополнительное время, чтобы обязательно все взвесить и все учесть.

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