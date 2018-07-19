Путин подписал указ о реорганизации консультативных советов

Президент России Владимир Путин подписал указ об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при президенте РФ.

Как передает ТАСС, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ему совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам преобразован в совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Упраздняются также совет по модернизации экономики и инновационному развитию, совет по развитию финансового рынка и экономический совет при президенте, а также комиссию по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.