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19 июля 201821:46

Путин подписал указ о реорганизации консультативных советов

Президент России Владимир Путин подписал указ об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при президенте РФ.

Как передает ТАСС, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ему совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам преобразован в совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Упраздняются также совет по модернизации экономики и инновационному развитию, совет по развитию финансового рынка и экономический совет при президенте, а также комиссию по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

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