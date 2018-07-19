В центре Нью-Йорка разорвало паровую трубу: есть пострадавшие

В центре Манхэттена (Нью-Йорк, США) произошел разрыв паровой трубы высокого давления. В результате ЧП пострадали пять человек. Среди пострадавших — трое гражданских лиц.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в районе Флэйтрайон, рядом с улицами Бродвей и Пятая авеню. Из-за аварии эвакуированы жителей почти 30 зданий. Из-за выброса находившегося под давлением пара посреди улицы образовалась большая яма. Вокруг разбросало куски асфальта.

В настоящее время перекрыты несколько улиц, прилегающих к месту ЧП. На некоторых из них из-за взрывной волны с канализационных колодцев сорвало люки.

Власти просят людей, оказавшихся рядом с местом инцидента, как можно скорее сменить одежду и принять душ, так как не исключено, что на них могли попасть частички токсичного асбеста.