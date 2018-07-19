Трамп против допроса американцев, который предложил Путин

Президент США Дональд Трамп против допроса ряда граждан Соединенных Штатов российскими следователями. Это заявление сделала представитель Белого дома Сара Сандерс. Более того, она предложила передать американским спецслужбам 12 россиян, которых подозревают во вмешательстве в выборы президента США, пишет агентство "Интерфакс".

Такого же мнения придерживается и госсекретарь Майк Помпео. Он заявил, что не собирается заставлять американцев ехать в Россию.

Напомним, 16 июля Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки. После саммита российский президент заявил, что отечественные силовики могут допросить людей, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы, и отправить их показания в США.