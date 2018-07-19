"Краснодар" подписал защитника "Депортиво" Сиднея

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о трансфере бразильского защитника Сиднея, выступавшего ранее в испанском "Депортиво". Детали сделки не разглашаются. Сообщается, что новичок клуба уже прибыл в расположение своего нового клуба в Австрии.

После того, как команда вернется в Краснодар, игрок пройдет медицинское обследование и подпишет с "быками" личный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Помимо "Краснодара" на игрока оборонительной линии также претендовали испанские коллективы "Вильярреал" и "Бетис", однако их представителей отпугнула трансферная стоимость Сиднея и отсутствие паспорта гражданина Евросоюза.

Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, 28-летний игрок оценивается в 4 миллиона евро.