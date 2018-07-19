Смертельный удар: из-за повреждения артерии Денис Тен потерял три литра крови
Правоохранительные органы Казахстана разыскивают преступников, которые смертельно ранили известного фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена. Спортсмен пытался остановить злоумышленников, которые проникли в его автомобиль, и в этот момент получил удар ножом.
Новостью о трагической гибели фигуриста Дениса Тена шокирован без преувеличения весь Казахстан: в свои 25 лет он уже успел стать не просто одной из главных звезд спорта страны, но и действительно народным любимцем.
Денис Тен скончался в результате ножевого ранения. Нападение на спортсмена произошло 19 июля: на оживленном пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы, около трех часов дня. Как сообщили в правоохранительных органах, фигурист заметил, что двое неизвестных хотят скрутить зеркала с его припаркованного "Лексуса". Фигурист попытался помешать злоумышленникам. Между ними завязалась драка. В результате возникшей потасовки Денису было нанесено ножевое ранение.
Скорую помощь вызвали очевидцы. Дениса Тена доставили в центральную городскую клиническую больницу и поместили в реанимацию. Ножевое ранение пришлось в верхнюю часть бедра спортсмена. Из-за повреждения артерии он потерял около трех литров крови. "Поступил он в клинику в крайне тяжелом состоянии клинической смерти, — сообщили врачи. — Доставлен был каретой скорой помощи, в течение более двух часов проводилась сердечно-легочная реанимация. Все усилия клиники города были брошены на спасение жизни спортсмена, но, к сожалению, смерть наступила".
Денис Тен — пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию. Трехкратный победитель чемпионатов мира, 9-й номер в рейтинге Международного союза конькобежцев. Главным успехом Тена стала бронзовая медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В последнее время Денис Тен занимался тренерской деятельностью. В день убийства он как раз возвращался с тренировки.
Соболезнования родным и близким уже выразил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. "Это страшно и несправедливо, — констатировал он. — Огромное горе родителей, слезы для всех, кто знал Дениса, все его очень любили и уважали".
Известные российские фигуристы, которые хорошо знали Дениса Тена, тоже прокомментировали трагическое происшествие. Сейчас уголовное дело уже переквалифицировано на статью "Убийство". Как сообщают в Департаменте внутренних дел Казахстана, розыском преступников занимаются лучшие оперативники алма-атинской полиции.
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