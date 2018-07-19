Андрей Макаров: мы не меняем пенсионную систему

"Мы не меняем пенсионную систему, мы ее сохраняем. Мы говорим о том, что нужно сделать пенсионную систему самодостаточной", — сказал в эфире программы "60 минут" председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя итоги обсуждения депутатами правительственного законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

Депутат Государственной думы провел небольшой экскурс в историю. Российская пенсионная система возникла 90 лет назад, когда пенсия по старости называлась пенсией по дряхлости, и средний возраст продолжительности жизни был на 30 лет меньше, чем сейчас.

Позже, в середине прошлого века, в пенсионный бюджет отчислялось гораздо больше денег, за счет соблюдения закона, дающего всем гражданам страны "право на труд". Уклоняющихся от работы попросту сажали за решетку. А все, без исключения, работающие пополняли бюджет. Тогда как сегодня большой процент работоспособного населения страны всяческим образом уклоняется от уплаты налогов.

В других странах решения о повышении пенсионного возраста принимались как ответ на экономический кризис. И в нашей стране разговор о необходимости такого шага был еще в середине 90-х. Затем он остро встал во время кризиса 2008 года. Тогда президент принял решение пойти по пути валоризации пенсии. "Это было очень существенное увеличение. Когда в зарубежных странах сокращали социальные гарантии, мы их увеличивали", — подчеркнул Макаров.

Наша пенсионная система, как и во всем мире, основана на солидарной ответственности. Налоги с работающих идут на выплату пенсий тем, кто сегодня стал пенсионером.

Депутат считает, что объяснять необходимость пенсионной реформы нужно всем. "Самая большая проблема общения людей и государства состоит в том, что у нас часто не хватает доверия. А пенсионная система всегда основана на доверии. Можно выстроить гениальную систему, но если люди в нее не верят, она не будет работать. А доверие создается, только если вы установили эту систему и потом долгие годы ее не меняете".

На сегодняшний день в России работающих примерно 147 миллионов человек, при этом пенсионеров — 47 миллионов. "Сегодня государство гарантирует существующую пенсию, а президент в своем указе сказал, что наша задача обеспечить рост пенсии. Выполнить задачу роста, опережающего инфляцию, в этой перспективе уже не будет возможным", — подчеркнул Андрей Макаров.

Также он заверил, что с введением реформы, "уже в следующем году мы обеспечим рост пенсий в два раза выше, чем инфляция. И это мы просчитали до 24 года. В 2019 году люди получат прибавку к пенсии – 1 тысячу рулей в месяц".

По мнению депутата, пенсионную систему нужно выстраивать минимум на 50 лет вперед. Для этого необходим абсолютный комплекс мер: обеспечить людей возможностью переобучаться, если вдруг они становятся невостребованными. Пересмотреть размер пособия по безработице. Также нужны экономические меры, способные мотивировать работодателя оставлять людей предпенсионного возраста, а не увольнять их. Эти меры надо рассматривать в комплексе. И уже сегодня, в первом чтении законопроекта, началось их рассмотрение.

"Нам сегодня надо определиться с главным: в каком направлении мы идем. Если мы согласны, что главная задача – это рост пенсии и качества жизни, тогда это – единственно возможный путь. А если мы хотим, чтобы была стагнация системы… это выбор", — заключил Макаров.

Правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве одобрен в первом чтении. Депутаты Госдумы уточнили базисные нормы. Сроки обсуждения поправок продлены более чем вдвое — до 24 сентября вместо 18 августа.