В Мурманской области разбился дельтапланерист

Дельтапланерист, личность которого пока не установлена, погиб недалеко от города Кировска Мурманской области.

Об этом ТАСС рассказали в Единой диспетчерской службе города, подчеркнув, что трагедия произошла в Хибинах.

На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов, которые на месте будут устанавливать личность погибшего и расследовать причины происшедшего.