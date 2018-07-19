"Ювентус" продал все сезонные абонементы на сумму 30 млн евро

Итальянский "Ювентус" объявил о том. что продал всю квоту абонементов на предстоящий футбольный сезон. Представители "старой синьоры" сообщили, что по итогам первого этапа реализации сезонных абонементов их было продано на общую сумму порядка 30 миллионов евро.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, всего при общей вместимости стадиона "Альянц" в 41 тысячу постоянными посетителями домашних матчей "Юве" было выкуплено 29 300 абонементов. Теперь в клубе сообщают, что 19 июля открылся второй этап продаж и за один день оставшаяся часть абонементов на стадион была распродана.

Напомним, что ранее действующий чемпион Италии приобрел португальца Криштиану Роналду и уже успел заработать на продаже футболок с его именем и номером свыше 55 миллионов евро.