Дональд Трамп приглашает Владимира Путина в Вашингтон

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп приглашает российского лидера Владимира Путина посетить Вашингтон осенью текущего года.

Представитель Белого дома уточнила, что в ходе саммита в Хельсинки глава американской администрации согласился на диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. По ее словам, президент Трамп попросил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон, сообщает РИА Новости "Обсуждение этого уже ведется", — написала Сара Сандерс в своем Twitter. О возможных датах визита или каких-либо дополнительных деталях, касающихся этих планов, в Белом доме сообщать отказались, передает ТАСС.

Ранее президент США сообщил, что ожидает новой встречи с Владимиром Путиным. По его словам, саммит в Хельсинки имел огромный успех, а на следующих переговорах можно будет обсудить ряд важнейших вопросов, которые касаются борьбы с терроризмом, безопасности Израиля и ядерного оружия.