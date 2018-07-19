"Краснодар" приобрел футболиста сборной Перу Куэву

"Краснодар" объявил о совершении второй трансферной сделки за день – на этот раз игроком "черно-зеленых" стал полузащитник сборной Перу и бразильского клуба "Сан-Паулу" Кристиан Куэва. Срок соглашения перуанца с краснодарским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Как сообщает официальный сайт "быков", игрок прибыл в расположение клуба 17 июля, после чего успешно прошел медицинское обследование и подписал личный контракт. Куэва уже успел провести со своими новыми партнерами первую тренировку на сборе в Австрии.

При этом сумма трансфера не сообщается, но авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость перуанца в 5 миллионов евро.

Отметим, что Куэва в составе своей национальной сборной принимал участие в чемпионате мира в России. За сборную Перу он отыграл во всех трех матчах группового этапа, не отметившись результативными действиями.