Российские синхронистки завоевали две золотые медали чемпионата мира

Российские синхронистки продолжают триумфальные выступления на проходящем в венгерском Будапеште чемпионате мира среди юниорок. На этот раз две золотые медали завоевал российский дуэт синхронисток Ксения Ладная и Елизавета Минаева.

Россиянки первенствовали в парных соревнованиях, одержав победы в технической и произвольной программах, сообщает РИА Новости. В технической части соревнований Ладная и Минаева получили от судейского корпуса 91,6280 балла. Следом за ними расположились украинские (89,9301) и китайские синхронистки (87,5172).

В произвольной программе россиянки получили от судей чуть меньше – 93,1000 балла, но и этого хватило для победы. Серебряные медали ушли также украинкам (91,0333), а бронза – японкам (89,1333).