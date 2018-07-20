Денис Мацуев посетил образовательный центр для одаренных детей "Сириус"

В Сочи знаменитый пианист встретился с участниками июльской программы. В этой смене – около 900 школьников со всей страны, из них больше двухсот представители музыкальной сферы. Несмотря на юный возраст, эти школьники успели завоевать множество престижных наград и выступить на разных концертных площадках по всему миру. Музыкант отметил высокий уровень подготовки образовательной площадки и высокий профессионализм, сообщает телеканал Россия 24.