В Канаде женщина протаранила внедорожником ресторан

В канадском Эдмонтоне управлявшая внедорожником 60-летняя женщина протаранила стену ресторана сети быстрого питания. В результате инцидента один человек получил тяжелые травмы.

Как сообщили очевидцы случившегося, автомобиль Toyota RAV4 подъехал к ресторану и, резко набрав скорость, врезался в витрину. После этого водитель сдала назад и, вновь направив машину в сторону здания, пробила стену и почти полностью заехала в помещение ресторана, передает ТАСС.

Пострадавшая — 85-летняя женщина, в момент инцидента проходившая мимо ресторана. Она госпитализирована, врачи пытаются спасти ее жизнь. Виновница происшествия задержана, сотрудники полиции устанавливают мотивы ее действий.