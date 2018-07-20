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Переговоры Путина и Трампа 40 минут назад
Как Трамп отказывался от предложения Путина
Следуя элементарной логике и здравому смыслу, президент США поначалу был склонен согласиться на предложение Владимира Путина и обменяться процедурами взаимных допросов дюжины подозреваемых.
Показания одних хотели бы услышать американские следователи, к другим есть вопросы у российских правоохранителей.
На встрече в Хельсинки глава российского государства предложил Дональду Трампу в рамках действующего межгосударственного договора о правовой помощи провести следственные мероприятия, как на российской территории, так и на территории США.
В частности российские следователи были бы заинтересованы в допросе бывшего посла США в РФ Майкла Макфола и главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также ещё ряда видных деятелей.
Допрос мог бы быть проведён в присутствии российских следователей на территории США в отношении, как сказал Владимир Путин — "тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ".
Трамп, на которого на родине обрушилась лавина критики только за то, что он вообще согласился на встречу с Путиным, попытался высказать собственное мнение на счёт взаимных допросов.
Ещё во время пресс-конференции Трамп высоко оценил предложение российского президента. "Он (российский президент) дал прекрасное предложение. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих 12 подозреваемых", — заявил Трамп с трибуны в Хельсинки.
Спустя несколько часов в комментариях Белого дома уже намного осторожнее звучала мысль о том, что Трамп ещё думает над предложением Путина.
Последнее же заявление от официального представителя Белого дома Сары Сандерс было уже лишено всяких надежд на то, что здравый смысл может возобладать. Мнение американского президента в нём, похоже, тоже не учитывалось.
"Трамп не согласен с искренне высказанным предложением Владимира Путина", — сообщила Сандерс.
А далее последовала реплика, которая вновь напомнила об регулярных попытках США распространить действие своего законодательства за пределы своей территории, а также о том, что от нынешнего Вашингтона пока нельзя ждать равенства в отношениях.
"Надеюсь, президент Путин даст возможность 12 россиянам, приехать в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность", — озвучила Сандерс текст официального заявления.
Этим словам, пишет New York Times, предшествовал целый ряд гневных комментариев со стороны истеблишмента в Вашингтоне, все последние дни занятого лишь тем, чтобы дезавуировать любые решения и заявления собственного президента.
Окружение Трампа с особой настойчивостью требует, чтобы личный переводчик президента дал показания о том, что именно звучало за закрытыми дверями при встрече российского и американского глав государств.
И это при том, что даже заявления с пресс-конференции, даже теми, кто сидел в первом ряду рядом с супругой Трампа были или не услышаны или неправильно поняты.
Так, например, Майк Помпео поспешил заявить, что Администрация и Госдепартамент отвергают предложение посылать американских граждан "к Путину и его команде". И это при том, что ни о каких "отправках" ни американцев в Россию, ни россиян в США в предложенной конфигурации речи не было.
За Браудера вступилась Сандерс, попросту заявив, что "он ничего не совершал". Макфол тоже включился в обсуждение, назвав происходящее "абсолютно возмутительным" и решив, что это были попытки его запугать.
Поддержать Макфола и лишний раз уязвить действующего президента вызвалась даже неудачница последних выборов Хиллари Клинтон. Она высоко охарактеризовала бывшего посла США в России и упрекнула Белый дом в беспомощности. Клинтон написала у себя в Twitter, что ей неприятно "видеть, что Белый дом даже смущается защищать дипломата. Это вызывает глубокое беспокойство".
Подключились и эксперты по правовым вопросам, заявив, что у Трампа нет полномочий на то, чтобы допускать выдачу России кого-либо из американских граждан, так как договора о выдаче между Россией и США нет. (И вновь не понятно, как возникает речь о том, что и не могло обсуждаться на встрече Трампа с Путиным).
Что же касается договора о правовой помощи, то в США уже давно назвали российское следствие в отношении Браудера политически мотивированным, а значит, говорят правоведы, Департамент юстиции может ответить отказом.
Стоит ли в свою очередь считать обвинения, выдвигаемые в отношении 12 россиян, якобы причастных к вмешательству в выборы в США, "политически мотивированными" – эксперты по американскому праву не комментируют.
Сенат США, был чрезвычайно напуган самой мыслю о том, что не только американское правосудие может допрашивать подозреваемых, доставляемых различными путями в американские тюрьмы, но и иностранное государство может иметь вопросы к американским гражданам. Сенаторы накануне срочно приняли ни к чему не обязывающую резолюцию, призывающую Белый дом защитить американских чиновников от каких-либо допросов в интересах других стран.
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