Дипломаты: Мария Бутина уверена в своей невиновности

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что задержанная в США гражданка России Мария Бутина уверена в своей невиновности и намерена твердо доказывать это в суде.

Дипломаты напомнили, что в результате предпринятых усилий им удалось добиться консульской встречи с Марией Бутиной в вашингтонской тюрьме. Они рассказали что, несмотря на стресс и психологическое давление, которые россиянке пришлось пережить в ходе ареста, она чувствует себя нормально, жалоб на здоровье нет.

В российском посольстве отметили, что Мария, как и любой другой нормальный человек, тяжело адаптируется к тюремным условиям, но, несмотря на это, держится она бодро, передает "Интерфакс". По словам дипломатов, задержанная властями США была очень рада увидеть соотечественников и ощутить моральную поддержку.

Как сообщалось, гражданку России Марию Бутину власти Соединенных Штатов обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при министерстве юстиции США и собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений ей грозит до 15 лет тюремного заключения, напоминает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, задержание россиянки было произведено непосредственно перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По ее словам, задачей таких действий явно была минимизация позитивного эффекта от саммита.