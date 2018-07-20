Убийцам рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения

В американском штате Флорида четырем предполагаемым грабителям предъявлено обвинения в убийстве рэпера XXXTentaction.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года вооруженными злоумышленниками, пытавшимися совершить ограбление, был застрелен 20 американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, выступающий под псевдонимом XXXTentacion . Четверо грабителей пытались отнять у своей жертвы сумку с наличными. Кто именно из них стрелял, пока не выяснено, передает РИА Новости.

Обвинения в убийстве и попытке ограбления предъявлены Майклу Боутрайту, Дедрику Уильямсу, Трейвону Ньюсому и Роберту Аллену. Всем им — от 20 до 22 лет.

Двое из обвиняемых — Боутрайт и Уильямс - уже арестованы, розыск двух их сообщников продолжаются. За информацию, которая поможет обнаружить разыскиваемых, установлено вознаграждение в сумме 3 тысячи долларов.

XXXTentacion родился в городе Плантейшен во Флориде в 1998 году. Его альбом "17", вышедший летом 2017 года, занял второе место в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в Соединенных Штатах Америки.