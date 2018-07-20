В штате Миссури жертвами кораблекрушения стали 8 человек

В американском штате Миссури на озере Тейбл-Рок потерпела крушение прогулочная моторная лодка-амфибия. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, восемь человек.

По данным телеканала Fox News,всего на борту лодки находился 31 человек. Некоторые из числа спасшихся госпитализированы с травмами. На месте крушения амфибии работают группы водолазов, передает ТАСС.

О причинах, приведших к трагедии, пока не сообщается. По данным метеорологов, в момент крушения скорость ветра в районе озера Тейбл-Рок местами достигала 26,8 метра в секунду.