Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Запуск состоялся в Казахстане, на полигоне Сары-Шаган, ракете задали максимально сложный режим полёта. Цель уничтожена в расчётное время. Минобороны сообщает, что аналогов этому оружию в мире нет. Скорость ракеты — около четырёх километров в секунду. Это превышает скорость звука более чем в 11 раз. Боеголовка противника гарантированно будет уничтожена на максимальной высоте и расстоянии от цели, сообщает телеканал "Россия 24".