Британские СМИ выдвинули "новую" версию отравления Скрипалей. Опять Россия

К отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери могли быть причастны его бывшие коллеги. Такую версию публикует газета "Таймс". Каких-либо доказательств издание не приводит. Днем ранее в британских СМИ появилась информация, что полиция по видеозаписям опознала ответственных за отравление Скрипаля и его дочери. Якобы это — выходцы из России. В посольстве нашей страны в Великобритании призвали британские власти к прозрачной работе — это помогло бы избежать утечек в прессе.

Сергей и Юлия Скрипаль пострадали от ядовитого вещества в марте, сообщает телеканал "Россия 24". Лондон обвинил в этом Москву, не дожидаясь результатов расследования.