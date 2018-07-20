Госсекретарь США: я сильно удивлюсь, если записи переговоров Путина и Трампа будут опубликованы

Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон. Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома, президент США уже дал указание своему советнику устроить все для нового саммита, который, по его словам, мог бы состояться этой осенью.

Сам Трамп в твиттере написал, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным. Он также высоко оценил результаты прошедшего саммита и даже обозначил список проблем, которые предстоит решить — это мировой терроризм, безопасность на Ближнем Востоке, ядерное нераспространение, кибератаки, а также украинский и северокорейский кризисы.

Таким образом, Дональду Трампу и Владимиру Путину удалось создать канал для общения между Москвой и Вашингтоном, об этом в интервью телеканалу EWTN рассказал Госсекретарь США Майк Помпео.

"У президента была цель изменить негативный сценарий развития двусторонних отношений России и США. У нас нет иллюзий относительно вызовов со стороны России. Тем не менее, президентам удалось обсудить многое, в том числе международный терроризм и ядерное разоружение", — заявил Майк Помпео.

На вопрос корреспондента — возможно ли увидеть стенограмму переговоров один-на-один, Помпео ответил, что будет сильно удивлен публикации записей. К слову, записи стенограммы просят ряд американских сенаторов, сообщает телеканал "Россия 24". Также некоторые конгрессмены требуют вызвать на допрос переводчика американского президента.

Первый полноформатный саммит прошёл в Хельсинки 16 июля. Переговоры длились почти четыре часа. По итогу — Дональд Трамп подвергся резкой критике на родине, в основном со стороны представителей Демократической партии.