Якутия продолжает гореть

Сразу два уголовных дела возбудили из-за халатности во время тушения лесных пожаров в Якутии. По данным следствия, площадь пожаров увеличилась из-за того что привлекли недостаточно сил для ликвидации и локализации огня. Материалы для уголовного преследования направлены в следственные органы.

Огнем сейчас объяты более 31 тысячи гектаров леса, сообщает телеканал "Россия 24". В ликвидации огня задействованы более 500 спасателей и 48 единиц техники. В полыхающих, труднодоступных районах работают самолеты-амфибии Бе-200 и вертолет Ми-8. Уже выполнили 400 сливов воды общим объемом 3000 тонн.

"Условия для пожаротушения здесь хорошие. Единственную помеху создаёт ветер, меняет постоянно направление и большая задымлённость получается в районе пожаров. Не всегда есть подход к пожару с той стороны, которой бы нам хотелось, но стараемся, выбираем, чтобы это было безопасно и качественно выполнить свою работу", — отметил Тимофей Бурдюгов, командир воздушного судна БЕ-200ЧС.