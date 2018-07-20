Дети в Одессе решили заработать необычным способом

Видео с их интересными способами предпринимательства появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как дети перекрыли проезд через двор с помощью деревянного ограждения и стали требовать от водителей платить деньги за проезд. В среднем от 5-ти до 20-ти гривен. По каким критериям определялся размер, не сообщается.

Автомобилистам пришлось придумывать маршруты объезда, сообщает телеканал "Россия 24". Однако, некоторые решили самостоятельно избавиться от заграждения. В ответ дети пытались продолжить препятствовать проезду, сопровождая свои действия нецензурной лексикой. Сообщается, что представители полиции уже пообщались с родителями малолетних предпринимателей. Однако, они ничего страшного в действиях своих детей не увидели.