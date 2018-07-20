Убийство Дениса Тена: задержан один подозреваемый

Полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве бронзового призера Олимпийских Игр — казахстанского фигуриста Дениса Тена. Преступник уже признал вину и находится в изоляторе временного содержания. Поиски его сообщника пока продолжаются, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД.

Трагедия произошла накануне в Алма-Ате около 15-ти часов по местному времени. По предварительной версии, фигурист увидел двух человек, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. Завязалась потасовка, во время которой Тена ударили ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, спасти спортсмена не удалось. Он потерял около 3-х литров крови.