В середине лета в Норильске выпал снег

На севере Красноярского края — в Норильске – в середине июля выпал снег, который очень быстро растаял. Никаких происшествий неожиданные осадки в городе не вызвали.

Норильск расположен в 300 километрах к северу от Северного Полярного Круга, это один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек. Кроме него, в пятерку самых северных городов входят Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии — город Рованиеми, напоминает ТАСС.