Федор Емельяненко проведет бой с Сонненом 13 октября в Нью-Йорке

Стала известна дата полуфинального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом. Бой пройдет 13 октября в Нью-Йорке на арене Nassau Coliseum.

Накануне поединка Емельяненко – Соннен состоится еще одна полуфинальная встреча. По информации Newsday.com, в городе Анкасвилл на арене Mohegan Sun за выход в финал сразятся американцы Мэтт Митрион и Райан Бейдер.

Напомним, что в четвертьфинале Гран-при Bellator Федор Емельяненко досрочно завершил бой с американцем Фрэнком Миром, послав соперника в нокаут уже на 48-й секунде первого раунда.