ДТП на трассе "Киев-Одесса": 5 погибших, 12 пострадавших

В Николаевской области Украины на автотрассе "Киев – Одесса" в результате крупного ДТП погибли пять человек, еще 12 госпитализированы с травмами.

По данным местной полиции, следовавший в Гомель рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, остановился на обочине из-за неисправности, передает ТАСС. В результате столкновения на месте погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, еще 12 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.