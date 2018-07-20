Два российских банка лишились лицензии

Приказом Банка России у банка "Южный региональный банк" (Ростов-на-Дону) и "Тагилбанк" (Нижний Тагил) с 20. 07.2018 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

По данным ЦБ, деятельность банков на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. В деятельности банков установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк России неоднократно применял в отношении банков меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

В соответствии с приказом Банка России в "Южный региональный банк" и "Тагилбанк" назначена временная администрация.

"Южный региональный банк" и "Тагилбанк" — участники системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, "Южный региональный банк" по величине активов на 01.07.2018 занимал 487 место в банковской системе Российской Федерации. "Тагилбанк" — 409 место.