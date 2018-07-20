Дон Стерджес убил не "Новичок". Врачи сами отключили ее от системы жизнеобеспечения

К отравлению Сергея Скрипаля могли быть причастны его бывшие коллеги. Такую версию публикует газета The Times. Ранее в британских СМИ появились данные, что подозреваемых, наконец, удалось установить по видеозаписи с камер. Правда, их имена пока не называют. А в соседнем Эймсбери, где двое местных жителей тоже отравились неизвестным ядом, новый скандал. Следствие подозревает, что пострадавшая женщина умерла не столько из-за химикатов, сколько из-за того, что ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

44-летнюю Дон Стерджес, которая скончалась в госпитале Солсбери, в Великобритании называют жертвой отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Теперь выясняется, что она умерла по решению врачей. Информация всплыла на судебном заседании под председательством коронера, который должен установить причину смерти женщины. Ее сестра заявила, что была приглашена в госпиталь 8 июля, где ей сказали, что Дон Стерджес решено отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

Почему врачи отказались бороться за жизнь женщины, в суде никто не пояснил. Мало того, администрация госпиталя тот факт, что она была отключена от системы искусственного жизнеобеспечения, до сих пор тщательно скрывала. Зато в правительстве Великобритании смерть Дон Стерджес тут же связали с делом Скрипалей. В лондонских газетах сейчас тиражируется история о том, как наркоман Чарли Роули преподнес своей возлюбленной найденный в городском парке Солсбери флакон дорогих духов, не подозревая, что внутри были остатки яда, который выбросили отравители Скрипалей. Местные жители теперь напуганы.

"Эта женщина жила буквально за углом, все это задевает за живое, любой мог оказаться на ее месте, но умерла она. Поэтому я гораздо болезненнее переживаю случившееся. Я бы не сказал, что теперь это место нельзя назвать безопасным для жизни. В Солсбери больше шансов попасть под машину, чем быть отравленным "Новичком", но это все равно ужасно", — говорит один из жителей Солсбери.

Анонимные источники в британских спецслужбах сообщили агентству Press Association о целой группе диверсантов из России, которых якобы вычислили, сопоставив записи камер видеонаблюдения в Солсбери с данными о лицах, пересекавших границу Великобритании в дни предполагаемого отравления. Министр безопасности Бен Уоллес эти заявления вскоре опроверг.

Тем не менее похожую версию чуть позже озвучила американская телекомпания CNN, заявив, что спецслужбы Великобритании, используя систему распознавания лиц, установили двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей и еще в марте ими же якобы было перехвачено кодированное сообщение в Россию со словами "посылка доставлена".

Британская полиция эти предположения оставляет без комментариев. Ранее представители Скотланд-Ярда неоднократно говорили о том, что на расследование им потребуются месяцы.