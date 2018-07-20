Украинский вице-адмирал предложить заминировать Азовское море

В эфире одной из радиостанций экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о необходимости минирования Азовского моря, передает РИА Новости.

Гайдук заявил, что проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" помогут предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей, обезопасив Украину от возможной высадки российского десанта.

При этом вице-адмирал предложил проводить гражданские суда по контролируемым военным фарватерам в составе караванов, чтобы украинские не подорвались на таких заграждениях.

Кроме того, для умения противостоять высадке российских войск, Гайдук призвал проводить военные учения на Азовском побережье Украины.

Власти Украины и военачальники регулярно заявляют о том, что Россия готовит "нападение" на страну. Так, в прошлом году генерал Игорь Романенко утверждал, что российские войска в ближайшее время применят против Украины подводные лодки или крылатые ракеты. В Госдуме заявления Романенко сравнили с анекдотом.

Киев обвиняет Россию в "агрессии" и вмешательстве во внутренние дела страны. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Власти РФ не раз говорили о том, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Она заинтересована в том, чтобы Украина урегулировала внутриполитический и экономический кризис.