Бразилец Алиссон побил трансферный рекорд для вратарей

Английский "Ливерпуль" выкупил у итальянской "Ромы" голкипера Алиссона Бекера за 62,5 млн евро. Таким образом, бразилец стал самым дорогим приобретением в мире среди футбольных вратарей.

Ранее рекорд принадлежал Эдерсону Мораесу, который перешел из португальской "Бенфики" в английский "Манчестер Сити" за 39 миллионов евро. Как сообщает официальный сайт "Ромы", сумма трансфера Алиссона может увеличиться еще на 10 миллионов евро. Речь идет о бонусах, связанных с достижением определенных спортивных целей.

Стоит отметить, что римляне приобрели бразильца у "Интернасьонала" всего лишь за 8 миллионов евро. Произошло это в 2016 году.

На прошедшем чемпионате мира в России Алиссон был основным вратарем сборной Бразилии. На турнире он провел пять мячей, пропустив в них три мяча.