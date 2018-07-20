Умерла первая жена Владимира Высоцкого

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на 82-м году жизни скончалась первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка РФ Иза Высоцкая, передает ТАСС.

Об этом сообщила Ольга Анисимова, директор Нижнетагильского драматического театра имени Д. Мамина-Сибиряка, в котором работала Высоцкая. "Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 по Москве)", — сказала Анисимова. Директор театра отметила, что прощание с народной артисткой РФ состоится в Нижнем Тагиле 22 июля.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года. Окончила школу-студию имени В.Немировича-Данченко при МХАТ СССР в 1958 году, где училась вместе с Владимиром Высоцким.

Работала в театрах Ростова, Перми, Владимира и Киева. С 1970 года являлась артисткой Нижнетагильского театра. В 2017 году издала биографическую книгу "С тобой... и без тебя", посвященную Высоцкому.