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Убийство фигуриста Тена 56 минут назад

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20 июля 201810:07

Полиция Казахстана установила личность второго убийцы фигуриста Дениса Тена

Global Look Press

Правоохранительные органы Казахстана определили второго подозреваемого в деле об убийстве фигуриста Дениса Тена. Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов. На его поиски брошены все силы полиции, сообщает агентство РИА Новости.

Фигурист Денис Тен был убит 19 июля. Он попытался остановить преступников, которые снимали с его автомобиля зеркала. Один из злоумышленников ударил его ножом. Лезвие задело жизненно важные кровеносные сосуды. Врачи не успели спасти спортсмена. Один из подозреваемых в убийстве был задержан на следующий день. Он уже признал вину и находится в изоляторе.

Между тем в Алма-Ате появилась стена памяти Дениса Тена. На месте убийства установлен портрет фигуриста, к нему жители города несут цветы, фотографии и свечи. Аналогичное место появилось и в Астане у памятника поэту Абаю.

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