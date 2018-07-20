Донской поборется с Трунхеллити за выход в полуфинал турнира в Умаге

Российский теннисист Евгений Донской сумел одержать победу во втором круге турнира в хорватском Умаге над боснийцем Дамиром Джумхуром. Россиянин добился победы в трех сетах со счетом 7:6 (11:9), 3:6, 6:4.

Встреча между соперниками продолжалась 2 часа 12 минут. В четвертьфинале Донскому будет противостоять аргентинец Марко Трунхеллити. Соперник россиянина пробился в основную сетку турнира через квалификационный отбор.

Напомним, что ранее в четвертьфинал вышел еще один россиянин Андрей Рублев, победивший во втором круге канадца Феликса Оже-Альяссима.